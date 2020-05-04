هؤلاء يستفيدون من إلغاء الضريبة على الدخل IRG.. وزيادات في الأجور تصل إلى 2700 دينار

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هؤلاء يستفيدون من إلغاء الضريبة على الدخل IRG.. وزيادات في الأجور تصل إلى 2700 دينار
بقلم عبد الرحمن سالمي

سيسمح القرار  الذي اتخذه رئيس الجمهورية والذي يقضي بإلغاء الضريبة على الدخل  بالنسبة للعمال الذين تقل أجورهم عن 30 ألف دينار جزائري شهريا، برفع أجور  هذه الفئة بداية من الفاتح من شهر جوان المقبل.

وستصل  الزيادات في الأجور للعمال المعنيين  إلى 2700 دينار  جزائري شهريا بالنسبة للعمال الذين يتقاضون  أجر 30 ألف دينار جزائري شهريا.

وحسب الجدول التمثيلي  للأجور الشهرية، فإن العمال الذين يتقاضون أجورا مابين 15 ألف دينار جزائري  و 29 ألف دينار جزائري شهريا سيستفيدون من زيادات تتراوح مابين 400 و 2300 دينار جزائري شهريا.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد اتخذ قرارا يقضي بإلغاء الضريبة على الدخل للعمال الذين تقل أجورهم عن 3 ملايين سنتيم، بالإضافة رفع الأجر القاعدي الوطني ليعادل 20 ألف دينار جزائري شهريا على الأقل.


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