هؤلاء يستفيدون من مجانية الكتاب المدرسي

وزارة التربية حدّدت الفئات المعنية في منشور وزاري خاص

المعوزون وأبناء عمال القطاع الذين لا يزالون في الخدمة لهم الحق في مجانية الكتاب

إقصاء أبناء عمال التربية المتقاعدين من مجانية الكتاب المدرسي

كتب الأقسام التحضيرية كلها للبيع ولا استثناء لأي فئة

منعت وزارة التربية الوطنية أبناء عمال القطاع المتقاعدين من الاستفادة من مجانية الكتاب المدرسي، في الوقت الذي أكدت فيه أن أبناء العمال الدائمين لهم الحق في الاستفادة منه مجانا، وهو نفس الإجراء الذي يمس التلاميذ المعوزين.

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الوزاري الجديد الخاص يتسيير الكتاب المدرسي، والذي تم من خلاله تحديد الفئات المستفيدة من مجانية الكتاب وكذا شروط الإعارة والكتب المعنية بهذه الخدمة.

وحسب المنشور الوزاري، فإن هذه الإجراءات الجديدة لتسيير الكتاب المدرسي الذي قدمتها وزارة التربية للسنة الدراسية الحالية، قد قررت الوزارة مواصلة توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية وبالصيغة سارية المفعول سابقا بالنسبة للسنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط وكل سنوات الطور الثانوي، مع مواصلة توزيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط.

وحسب ذات المنشور، فإن هذه الكتب تعار مقابل تعهد يلتزم فيه ولي التلميذ بالحفاظ على سلامة الكتب وإعادتها نهاية السنة. وتتمثل الفئات المعنية بهذه الخدمة المجانية في تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، التلاميذ المعوزين المسجلين في قوائم التضامن المدرسي المقدرة بـ 3 آلاف دينار للسنة الحالية 2017-2018، وكذا التلاميذ المعوزين المسجلين في المؤسسات المتخصصة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وأبناء قطاع التربية الوطنية، فيما تم إقصاء أبناء عمال التربية المتقاعدين.

من جهة أخرى، وفيما يخص كتب الصف التحضيري، أكد أن كلها تباع ولا يتم إعارتها لأي تلميذ من دون استثناء، وأما بالنسبة لكتب القراءة والعربية والرياضيات للسنة أولى فهي مجانية لجميع الفئات مع ضرورة استرجاعها في نهاية السنة.

وأضاف المنشور أن دفاتر الأنشطة للعربية والرياضيات مجانية للمعوزين، فيما يتم بيعها للفئات الأخرى، وفيما يخص كتب السنة الثانية والثالثة والرابعة، فيتم تقديمها بصيغة الإعارة للمعوزين وتسترجع في نهاية السنة، أما السنة الخامسة والرابعة متوسط والطور الثانوي فالكتب توزع مجانا على المعوزين.