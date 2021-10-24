“هاتريك” صلاح يقود ليفربول لإهانة يونايتد بخماسية

قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح منذ قليل فريقه ليفربول للفوز على المُضيف مانشستر يونايتد بنتيجة تاريخية.

المواجهة التي جرت بملعب “أولترافورد” بمدينة مانشستر انتهت بفوز الريدز بخماسية كاملة دون رد لحساب الجولة ال9 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل “المو صلاح” ثلاثية في الدقائق 38، 45+5 و50 بينما سجل نابي كيتا في الدقيقة 5 وديوغو جوتا في الدقيقة 13.

وعرفت المواجهة طرد بول بوغبا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال60 بعد تدخل عنيف على كيتا.