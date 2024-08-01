هاتفيا.. عطاف يبحث مع نظيره الإيراني تبعات عملية اغتيال هنية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من قبل وزير الخارجية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري كني.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد خصصت هذه المكالمة لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية في سياق السياسة الاسرائيلية للتصعيد وإذكاء الحروب على أكثر من جبهة ووجهة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تبعات العملية الإرهابية التي اقترفها الكيان الصهيوني في طهران والتي راح ضحيتها المرحوم اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وبهذا الخصوص، اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف جهود الدول العربية والإسلامية، على مستوى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، لحمل الكيان الصهيوني على وقف عدوانه الغاشم والمتواصل دون هوادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذا وضع حد لمحاولاته المتكررة توسيع رقعة الصراع وإدخال المنطقة في أتون حروب ستكون لها عواقب كارثية على الجميع دون استثناء.