هاتف ثابت: 6.32 مليون مشترك في 2023 بالجزائر

كشف أخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أن عدد المشتركين في الهاتف الثابت بلغ 6.32 مليون مشترك في 2023 بالجزائر.

وأوضح ذات التقرير أن عدد المشتركين في الهاتف الثابت بلغ أكثر من 6.32 مليون مشترك إلى غاية 31 ديسمبر 2023 في الجزائر. وذلك مقابل 5.57 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2022, أي زيادة بنسبة 13.42 بالمئة .

وأضاف التقرير انه من أصل 6.32 مليون مشترك في شبكات الهاتف الثابت (خط السلكي و الجيل الرابع LTE و الألياف البصرية) فان أكثر من 5.58 مليون مشترك هم مشرتكين مقيمين خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 ( 5.12 مليون في سنة 2022) و 466948 مشتركين مهنيين (450093 مشترك في سنة 2022) .

في حين أشارت ذات السلطة إلى أنه من اجمالي عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت إلى غاية 31 ديسمبر الماضي فإن 3.50 مليون منهم مشتركين في شبكات الخط السلكي و1.71 مليون منهم مشتركين في الجيل الـ4 .

بينما عدد المشتركين في شبكة الالياف البصرية فقد تضاعف تقريبا اذ انتقل من 478172 مشترك الى غاية 31 ديسمبر 2022 إلى 1.08 مليون مشترك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

كما أن نسبة الأسر المتوفرة على خط ثابت بلغت 85,81 بالمئة إلى غاية 31 ديسمبر 2023 أي زيادة بنسبة 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .

وعرفت نسبة ادخال الهاتف الثابت ارتفاعا من 12.63 بالمئة عند نهاية الثلاثي الـ4 من سنة 2022 إلى 14.30 بالمئة من نفس الفترة من سنة 2023 .