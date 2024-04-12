هاتف نقال: 5.116 بالمئة نسبة الولوج بالجزائر و 51.52 مليون مشترك

نشرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تقريرها حول نسبة الولوج إلى شبكات الهاتف النقال، وكذا عدد المشتركين بالجزائر.

وسجلت ذات السلطة في آخر تقريرلها نسبة الولوج إلى شبكات الهاتف النقال بالجزائر ارتفاعا صافيا بلغ 46.5 بالمئة في ظرف سنة أي من 05.111 بالمئة حتى 31 ديسمبر 2022 إلى 5.116 بالمئة إلى غاية 31 ديسمبر 2023 .

وأعدت ذات السلطة تقريرها حسب نسبة سكان والتي تقدر بـ 44.22 مليون نسمة وعدد أسر قدر بـ 7.37 مليون أسرة حتى 31 ديسمبر 2023.

كما أوضحت أن هذا الارتفاع في نسبة الولوج يعود إلى ارتفاع سوق الهاتف النقال من جهة والسكان الجزائريين من جهة أخرى.

أما بخصوص عدد المشتركين في الهاتف النقال فقد ارتفع بنسبة 5.11 بالمئة أي من 49 مليون مشترك حتى 31 ديسمبر 2022 إلى 51.52 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2023.

ووفقا لذات التقرير فقد حافظ متعامل الهاتف النقال موبيليس على الصدارة بالنسبة لعدد المشتركين في شبكة “جي أس أم والجيل الثالث والجيل الرابع” بـ 22.51 مليون مشترك الى غاية 31 ديسمبر 2023. تليها جيزي بـ 15.89مليون مشترك, ثم أوريدو ب 13.10 مليون مشترك.

كما سجل موبيليس زيادة في عدد مشتركيها في شبكة “جي أس أم والجيل الثالث والجيل الرابع”, ليبلغ 22.51 مليون مشترك بنهاية سنة 2023، مقارنة بـ 21.09 مليون مشترك خلال الفترة ذاتها لسنة 2022.

بينما المتعامل جيزي بـ 15.89 مليون مشترك في 2023, والذي سجل 15.17 مليون مشترك في 2022.

في حين أوريدو، بـ 13.10 مليون مشترك الى غاية 31 ديسمبر 2023, بعد أن سجل 12.74 مليون مشترك خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأضاف ذات التقرير قدرت حصة موبيليس من السوق ب43,70 بالمائة الى غاية 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ43.04 بالمائة في الفترة نفسها سنة 2022، وحصة جيزي بـ30.86 بالمائة في سنة 2023 مقارنة بـ30.96 بالمائة في سنة 2022.

وقدرت حصة أوريدو من السوق الوطنية بـ 25.44 بالمائة سنة 2023 مقارنة بـ 26 بالمائة في 2022.