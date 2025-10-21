هاجمتها كلاب ضالة.. بوغالي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيدة عاشور بالمسيلة

تنقل وفد برلماني من لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، برئاسة مزاري بوزيان، رئيس اللجنة، إلى ولاية المسيلة لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيدة عاشور، إثر المصاب الجلل الذي ألمّ بها، بتكليف من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وفي مكالمة هاتفية أجراها رئيس المجلس، مع والد الفقيدة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، راجياً من الله العلي القدير. أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

