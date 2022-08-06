هادزيبيغيتش: “نسعى ليكون مردود الفريق عند حسن ظن جماهيرنا”

أبدى مدرب مولودية الجزائر فاروق هادزيبيغيتش، رضاه عن التحضيرات التي أجراها فريقه لحد الآن، قبل مباشرة تربصهم الثالث بتركيا.

وصرح هادزيبيغيتش، لنلفيزون “النهار”: “تحضيراتنا بدأت بتربصين أولهما في الجزائر، والثاني بتونس”.

كما أضاف مدرب مولودية الجزائر: “نحن نحضر على غرار باقي الأندية تحسبا لانطلاق الموسم الجديد”.

وتابع التقني البوسني: “أنا جد راض على عمل اللاعبين، ونسعى ليكون مردود الفريق عند حسن ظن جماهيرنا”

وجاءت هذه التصريحات من فاروق هادزيبيغيتش، قبل تنقل فريقه اليوم السبت إلى تركيا، لخوض ثالث تربص صيفي لهم.