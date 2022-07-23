هادزييغيتش:”أوضحت للاعبين أننا بالعمل الجاد سنتمكن من اللعب على لقب البطولة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف مدرب مولودية الجزائر الجديد، فاروق هازدييغيتش، عن عزمه لرفع التحدي، رفقه لاعبيه، للعودة للتتويجات بداية من الموسم المقبل.
وصرح مدرب المولودية للإعلام، على هامش الندوة التقديمية للمدرب:”سأضمن للمولودية بذل كل مجهوداتي لتقديم الإضافة للفريق”.
وأضاف المتحدث:”لم نفز بألقاب في المواسم الأخيرة، وتحادثت مع اللاعبين، وأكدت لهم أننا سنلعب من أجل الفوز، واللعب على اللقب”.
وتابع هازدييغيتش:”نحن عائلة، وأتمنى أن أكون جزءاً من مناصري الفريق، الجمهور سيقوم بعمله على المدرجات ونحن سنقوم بعملنا على أرضية الميدان”.
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