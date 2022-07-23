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الرياضة

هادزييغيتش:”أوضحت للاعبين أننا بالعمل الجاد سنتمكن من اللعب على لقب البطولة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
هادزييغيتش:”أوضحت للاعبين أننا بالعمل الجاد سنتمكن من اللعب على لقب البطولة”
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كشف مدرب مولودية الجزائر الجديد، فاروق هازدييغيتش، عن عزمه لرفع التحدي، رفقه لاعبيه، للعودة للتتويجات بداية من الموسم المقبل.

وصرح مدرب المولودية للإعلام، على هامش الندوة التقديمية للمدرب:”سأضمن للمولودية بذل كل مجهوداتي لتقديم الإضافة للفريق”.

وأضاف المتحدث:”لم نفز بألقاب في المواسم الأخيرة، وتحادثت مع اللاعبين، وأكدت لهم أننا سنلعب من أجل الفوز، واللعب على اللقب”.

وتابع هازدييغيتش:”نحن عائلة، وأتمنى أن أكون جزءاً من مناصري الفريق، الجمهور سيقوم بعمله على المدرجات ونحن سنقوم بعملنا على أرضية الميدان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/YpXHy
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