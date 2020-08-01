هادي يكشف المبلغ الضخم الذي صرفته “سيربور” على إتحاد العاصمة

الرياضة
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هادي يكشف المبلغ الضخم الذي صرفته “سيربور” على إتحاد العاصمة
بقلم إسماعيل عشاش

كشف المدير العام لإتحاد العاصمة عن المبلغ الذي صرفته “سيربور”، على الفريق منذ وصولها كممول الى غاية تحولها لمُساهم أول.

وصرّح عبد الغني هادي قائلا للصفحة الرسمية للفريق :”البعض يقول بأننا صرفنا ربعة دورو، ولكني سأكشف لكم الأرقام”.

وواصل :”في البداية سيربور صرفت 7 ملايير من أجل تسديد أجور اللاعبين، وضخينا بعدها 12.5 مليار سنتيم بصفتنا ممولا للنادي”.

وأردف :”بعدها قررنا التحول لممول رئيسي للفريق، ورفعنا رأس المال بقيمة وصلت لـ200 مليار سنتيم”.

وختم :”كل هذا ليس بمثابة هدية للشركة، والتي صرفت في المجموع ما يُقارب 300 مليار سنتيم منذ شهر سبتمبر 2019″.


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