هارون ديرمي يستفز الخضر ويتوعد بالفوز عليهم بثلاثية

أدلى اللاعب الدولي السابق لبوركينا فاسو، هرون ديرمي، بتصريحات مستفزة، توعد من خلالها بالفوز على المنتخب الوطني بثلاثة أهداف لهدف.

وخلال نزوله بمطار “هواري بومدين”، رفقة بعثة منتخب بلده، صرح ديرمي بالدارجة الجزائرية، للصحافة الوطنية: “سنفوز على الجزائر ثلاثة واحد”.

وأضاف: “تعادلنا بهدف لمثله أمام منتخب النيجر، كانت طريقة لتنويم المنتخب الجزائري، لو فزنا بخماسية لما كان مفيدا لنا”

وأردف ديرمي: “نعترف بأن المنتخب الجزائري أفضل منتخب إفريقي حاليا، لكن بوركينا فاسو أيضا من بين الأفضل”.

وتابع هنري ديرمي: “نملك طريقة لعبنا، ولا يهمنا المنافس، لاعبون عازمون وهذا ما يصنع قوتنا”.