هاري كين :”لا أعاني من أي إصابة و دوري ليس تسجيل الأهداف فقط”

كشف مهاجم منتخب إنجلترا هاري كين عن تخلصه النهائي من الاصابة التي تلقاها في اولى مباريات مونديال قطر.

وقال هاري كين خلال الندوة الصحفية، اليوم السبت، :”لا أملك أي مشكل صحي، صحيح تلقيت إصابة في بداية المباريات لكن حاليا أنا جيد، أضن أني أقدم مباريات جيدة. تسجيل الأهداف مهارة تحكم على شخصي، لكن أؤكد أني شخص هادئ”.

وأضاف مهاجم توتنهام “عملي ليست تسجيل الأهداف فقط. و إنما مساعدة المنتخب عامة، صحيح أن أحب لكن هناك أدوار أخرى، و أتمنى تسجيل الأهداف في مباراة الغد”.

وعن مهاجم ليفربول محمد صلاح، قال كين “واجهت صلاح في البطولة الانجليزية، لسوء الحض لم تيمكن من المشاركة في المونديال لكنه لاعب من الدرجة الأولى”.

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