هاري كين ومبابي يتوجان بجائزة أفضل هداف في العالم

توج الثنائي هاري كين وكيليان مبابي بجائزة “غيرد مولر” لأفضل هداف في العالم “مناصفة”. وذلك خلال حفل جوائز الكرة الذهبية 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتسلم المهاجم الإنجليزي لنادي بايرن ميونخ، هاري كين، الجائزة خلال حفل اليوم، الذي تغيب عنه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقال كين عن التتويج: “اللاعب يحتاج كثيراً من العمل والثقة لكي يكون هدافا، شخصيا لا أزال أعمل على تحسين أدائي بالرغم من تقدمي في السن”.

وأضاف: “المهاجم يحتاج إلى السرعة، و يجب أن أكون اسرع لكن السن لا يساعدني على هذا”.

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