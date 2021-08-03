هاري كين يتمرد على توتنهام للانضمام لـ “مان سيتي”

بدأ الإنجليزي هاري كين التمرد على نادي “توتنهام” من أجل السماح له بالرحيل والانضمام لنادي “مانشستر سيتي”، بعد عدة سنوات قضاها مع “السبيرز”، في الوقت الذي يريد “بيب غوارديولا” مهاجما لتعويض رحيل “أغويرو”.

وأكدت مختلف المصادر الصحفية الإنجليزية، أن “كين” الذي غاب عن تدريبات فريقه أمس الإثنين لن يحضر أي تدريب مع الفريق حتى تسمح له إدارة “ليفي” بالرحيل وهو الأمر المستبعد في الوقت الحالي، فمعروف على رئيس نادي “توتنهام” أنه من أصعب الرؤساء في التفاوض وهو صاحب الكلمة العليا في كل الصفقات.

يذكر أن “مانشستر سيتي” مستعدين لدفع ما يقارب الـ 120 مليون أورو لحسم صفقة “كين” الذي يريد هو الآخر التتويج بالألقاب ولعب الأدوار الأولى والمشاركة بانتظام في دوري أبطال أوروبا.