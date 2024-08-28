هاري كين يتوج بجائزة الحذاء الذهبي

تسلم النجم الانجليزي، هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، أمس الثلاثاء، جائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في دوريات أوروبا لموسم 2023-2024.

ونال هاري كين، جائزة الحذاء الذهبي، بعدما نصب نفسه الموسم الماضي، هداف الدوري الألماني برصيد 36 هدفا.

وتمكن نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، بهذا الرصيد من الأهداف، من تنصيب نفسه أفضل هداف للموسم الماضي، في القارة العجوز.

يذكر أن هاري كين، أنهى موسمه الماضي مع ناديه بايرن ميونخ، بـ36 هدفا، و 8 تمريرات حاسمة، بصم عليها في 32 مبارة شارك فيها.