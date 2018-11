“هاري كين” يحرم “محرز” من جائزة لاعب الأسبوع في “التشامبينزليغ” !!

وكان “رياض محرز” مرشحا فوق العادة للفوز بجائزة افضل لاعب في الأسبوع بسبب تألقه الكبير في مباراة دوري الأبطال.

فالنجم الجزائري تمكن من تسجيل هدف رائع ومنح تمريرتين حاسمتين لكل من “دافيد سيلفا” و “غابريال خيسوس”.

وينتظر من “محرز” تقديم مباراة كبيرة ضد “مانشستر يونايتد” الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

Congratulations to @HKane, who wins #UCL Player of the Week for Matchday 4! 👏👏👏#UCL #POTW @FTBSantander pic.twitter.com/tgdw79YfxK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 9, 2018