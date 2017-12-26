هاري كين يُسجل هاتريك في “بوكسينغ داي” ويتجاوز ميسي في 2017

تجاوز اللاعب الإنجليزي، هاري كين، نجم “البارصا” ليونيل ميسي ونصب نفسه هدّاف العالم للسنة الجارية بعدما سجل هاتريك اليوم الثلاثاء.

حيث سجل النجم الإنجليزي “هاتريك” خلال مباراة فريقه توتنهام الذي استضاف ساوثهامبتون برسم الأسبوع 20 من “البريميرليغ”.

ليرفع كين عدد الأهداف المسجلة في سنة 2017، إلى 56 هدفا بعدما كان 53 هدفا قبل لقاء اليوم أمام ساوثهامتون.

وبما أن الدوريات الأوروبية متوقفة حاليا، ماعدا الدوري الإنجليزي، فإن هاري كين هو هداف السنة الجارية، بعدما أطاح بميسي.

كما نصب كين نفسه هدّاف للدوري الإنجليزي الممتاز، بـ 18 هدفا متجاوزا المصري محمد صلاح.