هاري وميغان يغيران لقب طفليهما آرتشي وليليبت

قرر الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث وزوجته ميغان ماركل. تغيير لقب طفليهما آرتشي وليليبت، حسبما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية.

وقد استخدم الطفلان، البالغان من العمر 4 أعوام وعامين على التوالي، لقب ساسكس. منذ تتويج الملك تشارلز الثالث في ماي الماضي، بدلاً من لقب ماونتباتن وندسور.

بعد انفصالهما عن آل وندسور في عام 2020، اتخذ هاري وميغان قرارا بعدم استخدام لقب النبالة الخاص بهما بعد الآن.

واستخدم هاري وميغان “ماونتباتن-ويندسور” كلقب لهما. وهو اللقب المخصص منذ عام 1960 لأحفاد الملكة الذين ليسوا من أصحاب السمو الملكي.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي قام فيه الأمير هاري وزوجته بإعادة إطلاق موقعهما الإلكتروني. الذي يجمع جميع أنشطتهما الخيرية والسمعية والبصرية.

وتم استبدال موقع Archewell.com بموقع Sussex.com. الذي يوصف بأنه “مكتب الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس”.

ويقدم هذا الموقع نصوصًا عن السيرة الذاتية لهاري وميغان بالإضافة إلى روابط لجمعيتهم الخيرية Archewell. التي تم إنشاؤها في عام 2020، والمشاريع الحالية لشركة الإنتاج الخاصة بهم Archewell.

ويعمل الزوجان، اللذان كثرت مشاريعهما السمعية والبصرية في السنوات الأخيرة، على تطوير العديد من المشاريع مع .Netflix بما في ذلك فيلم ومسلسل.

ووقعت ميغان ماركل أيضًا اتفاقية الأسبوع الماضي مع شركة Lemonada Media لإنتاج بودكاست جديد بعد نجاح Archetypes على Spotify.