هازارد : “أتمنى لأصدقائي الجزائريين مشوارا جيدا في كأس العالم”

تحدث النجم الأسبق للمنتخب البلجيكي، وعدة أندية أوروبية، إيدن هازارد، عن مشاركة الجزائر في كأس العالم 2026. مشيدا في ذات الوقت بقائد الخضر رياض محرز.

وصرّح هازارد، لموقع “football.fr”، على هامش مشاركته في مباراة استعراضية بفرنسا: “هناك عدة منتخبات من قارة افريقيا تلعب بطريقة جيدة، على غرار منتخب الجزائر”.

كما أضاف النجم الأسبق لمنتخب بلجيكا: “أتمنى لجميع أصدقائي الجزائريين، أن يقدموا مشوارا جيدا في كأس العالم”.

وتابع إيدن هازارد: “رياض محرز حاضر دائما، هو يعتبر موهبة استثنائية، يمكنه تقديم أمور جيدة”.

Eden Hazard évoque les chances de l’Algérie à la Coupe du monde et a un mot pour Riyad Mahrez 🇩🇿

J'ai eu la chance de l'interviewer lors du match des héros à Saint-Etienne

