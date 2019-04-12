“هازارد”: “أنا مشجع لزيدان وسعيد بعودته لتدريب الريال” !

أبدى “إيدين هازارد” نجم “تشيلسي” عن سعادته بعودة “زين الدين زيدان” لتدريب “ريال مدريد” مؤكدا أن “الملكي” مع “زيزو” لا يعرف سوى الفوز بالألقاب.

وقال “هازارد” في تصريحات صحفية: “أنا لست لاعبا في ريال مدريد، وبصفتي مشجع لزيدان، فأنا سعيد جدا بعودته لأن كرة القدم بحاجة له”.

وأضاف: “بالنسبة للفرق الأخرى، هذا ليس جيدا، لأن مدريد وزيدان يفوزون كثيرا، لذا سيكون الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للباقي”.

وتابع: “منذ أن كنت صغيرا زيدان هو قدوتي، دائما زيدان.. زيدان.. زيدان، لقد شاهدت فرنسا أكثر من بلجيكا بسببه”.