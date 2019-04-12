“هازارد”: “أنا مشجع لزيدان وسعيد بعودته لتدريب الريال” !

الرياضة
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“هازارد”: “أنا مشجع لزيدان وسعيد بعودته لتدريب الريال” !
بقلم أمير بهلول

أبدى “إيدين هازارد” نجم “تشيلسي” عن سعادته بعودة “زين الدين زيدان” لتدريب “ريال مدريد” مؤكدا أن “الملكي” مع “زيزو” لا يعرف سوى الفوز بالألقاب.

وقال “هازارد” في تصريحات صحفية: “أنا لست لاعبا في ريال مدريد، وبصفتي مشجع لزيدان، فأنا سعيد جدا بعودته لأن كرة القدم بحاجة له”.

وأضاف: “بالنسبة للفرق الأخرى، هذا ليس جيدا، لأن مدريد وزيدان يفوزون كثيرا، لذا سيكون الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للباقي”.

وتابع: “منذ أن كنت صغيرا زيدان هو قدوتي، دائما زيدان.. زيدان.. زيدان، لقد شاهدت فرنسا أكثر من بلجيكا بسببه”.


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