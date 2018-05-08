كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن “بيب غوارديولا” وضع قائمة مصغّرة للاعبين الذين يود انتدابهم في الصائفة المقبلة خاصة في الشق الهجومي.

حيث أكد ذات الصحيفة، أن “غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” وضع 6 أسماء كاملة لتدعيم فريقه هجوميا.

ويتعلق الأمر بكل من: ليون بايلي (ليفركوزن)، جاستون كلايفارت (أجاكس أمستردام)، إيدين هازارد (تشلسي)، كريستيان بوليستش (بروسيا دورتموند)، جيلسون مارتينز (سبورتينغ لشبونة) ورياض محرز (ليستر سيتي).

وحسب بعض ردود الأفعال، فإن محرز فضل الانضمام لأرسنال لهذا السبب فهو يريد ضمانات بمغادرة فريقه ليستر قبل كل شيء.