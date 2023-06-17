هازارد يتجه لإعتزال ميادين كرة القدم

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم السبت، عن إحتمالية إعتزال النجم البلجيكي ونادي ريال مدريد إيدين هازارد، ميادين كرة القدم.

وحسب ماكشفت عنه صحيفة “ليكيب” الفرنسية، في تقريرها الصادر اليوم السبت، فإن اللاعب هازارد يفكر في الإعتزال بعد فسخ عقده مع ناديه ريال مدريد.

بالإضافة للعنة الإصابات التي طالت اللاعب البلجيكي، التي منعته من التألق، حيث منذ إنضمامه للنادي الملكي خلال الميركاتو الصيفي لسنة 2019.

شارك إيدين هازارد، في 76 مباراة في كل المنافسات وتمكن من تسجيل 7 أهداف وتقديم 12 تمريرة حاسمة فقط.