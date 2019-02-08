“هازارد” يحسم وجهته و”فابريغاس” يكشف عنها !

أكد البلجيكي “إيدين هازارد” نجم “تشيلسي”، أنه اتخذ قراره النهائي بما يخص مستقبله مع فريقه الانجليزي.

وكشف “هازارد” في تصريح لقناة “RMC” أنه اتخذ قراره بالفعل لكنه سينتظر الوقت المناسب لذلك.

فالمدرب “ساري” أكد أن البلجيكي إذا أراد الرحيل فسيكون هذا الوقت المناسب لذلك.

غير أن زميله السابق واللاعب الحالي لنادي “موناكو” الإسباني “فابريغاس” أكد أن “هازارد” لن يغادر “تشيلسي” سوى من أجل اللعب في “ريال مدريد”.

يذكر أن البلجيكي ينتهي عقده في صيف 2020، و”ريال مدريد” يجهز عرضه النهائي من أجل حسم الصفقة في الصائفة المقبلة.