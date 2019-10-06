هازارد يصنع الحدث في “إسبانيا”

صنع البلجيكي “إيدين هازارد” الحدث في إسبانيا أين احتل واجهة مختلف الصحف الإسبانية وخاصة المدريدية.

البلجيكي تمكن من تسجيل أول أهدافه مع ريال مدريد بطريقة عالمية، أمس السبت في مباراة الدوري الإسباني أمام “غرناطة”.

وسلطت صحيفة “ماركا” الضوء على هازارد وعنونت: “أول أهداف هازارد وبطريقة رائعة”.

في حين عنونت صحيفة “آس”: “أخيرا هازارد يفتح عداده التهديفي مع الريال”.

وكان النجم البلجيكي قد صرح لوسائل الإعلام: “كنت أريد أن يكون هدفي الأول بطريقة رائعة، فهذا الهدف يبقى راسخا في ذهني للأبد”.

وأضاف: “لم أشعر بالضغط بعد عدم تسجيلي للأهداف لكن هذا الهدف سيحررني لتقديم الأفضل”.