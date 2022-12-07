هازارد يعلن اعتزاله اللعب دوليا
بقلم كريم تيغرمت
أعلن النجم البلجيكي ايدن هزارد، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، اعتزاله اللعب دوليا رفقة منتخب بلجيكا.
ونشر هازارد، منشورا عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، أكد فيه: “شكرا على دعمكم اللامشروط، وعلى حبكم”.
كما أضاف مهاجم الريال: “شكرا على هذا الحب المتشارك منذ 2008، قررت وضع حد لمشواري الدولي”.
وختم ايدن هازارد، منشوره: “الجيل الصاعد جاهز، سأشتاق اليكم”.
ويأتي هذا القرارا من ايدن هزارد، بعد مشاركته مع منتخب بلجيكا في مونديال قطر 2022، وخروجهم في دور المجموعات.
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