“هازارد” ينتظر قرار “ريال مدريد” قبل حسم مستقبله !

ينتظر البلجيكي “إيدين هازارد” قرار إدارة “ريال مدريد” قبل حسم مستقبله مع نادي “تشيلسي” الإنجليزي الذي عرض عليه التجديد مقابل راتب سنوي مغري.

حيث ينتهي عقد البلجيكي في صائفة 2020 ويريد تحقيق حلمه باللعب في “ريال مدريد” الموسم المقبل، ففي حالة تجديد عقده مع “البلوز” فسيكون من الصعب التفاوض معه.

كما أن المدرب “ساري” أكد أنّ الكلمة الأخيرة هي بيد “هازارد” وذلك في تصريحات أدلى بها للصحافة البريطانية.

يذكر أن “بيريز” رئيس “الملكي”، يفكر جديا في ضم اللاعب “البلجيكي” ومستعد لعرض أكثر من 100 مليون أورو للتعاقد معه.