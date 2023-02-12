هازال كايا تلد طفلتها في زحمة مساعدتها لضحايا الزلزال

رزقت الممثلة التركية هازال كايا بمولودتها الثانية من زوجها المخرج علي أتاي في مستشفى فوليا أجيبادم بتركيا.

وأطلقت الفنانة على إبنتها إسم “ليلى ثريا”، والت يتزامنت ولادتها مع انهماك والدتها في مساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا الإثنين.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لهازال من داخل المستشفى وهي تحمل مولودتها الجديدة بين ذراعيها.

وظهر بجانبها زوجها حيث حرصت على إخفاء ملامح وجهها بإيموجي عبارة عن قلب أحمر.

يذكر أن هازال تشارك في الأعمال الخيرية منذ يوم الإثنين رفقة العديد من نجوم تركيا.

وتساعد هازال كايا في جمع التبرعات الأساسية لفائدة أبناء بلدها المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب العديد من المدن التركية وخلف آلاف الضحايا.