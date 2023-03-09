هازال كايا تنشر الصورة الأولى لطفلتها

نشرت النجمة التركية، هازال كايا، لأول مرة، صورة لطفلتها ليلى والتي رُزقت بها الشهر الماضي، على صفحتها بانستغرام.

وعايدت النجمة التركية جمهورها، بمناسبة عيد المراة والموافق للثامن من شهر مارس، بتلك الصورة اللطيفة.

وظهرت هازال كايا بصورة من المستشفى والطفلة لا تزال رضيعة، حيث منحتالجمهور فرصة لرؤية طفلتها وهي في الساعات الأولى من ولادتها.

وعلقت على الصورة بالقول: “كانت والدتي تصنع الدبابيس بربطة باللون البنفسجي للتنزه بها. وقد كنت أقوم بمساعدتها. لقد كبرت وكنت شاهدةً على ما ربحناه من خلال تلك الأعمال”.

وأشارت إلى انها لا تستطيع أن تتنزه الليلة بسبب انشغالها بطفلتها. وتابعت: “قلبي وعقلي وأملي معك. يوم امرأة سعيد”.

ولاقت صورة هازال مع طفلتها حديثة الولادة تفاعلاً كبيراً من المتابعين والمشاهير.