هاشتاغ “الجزائريون والسعوديون إخوة” يتصدر تويتر

الرياضة
  • -
  • 0
هاشتاغ “الجزائريون والسعوديون إخوة” يتصدر تويتر
بقلم سميرة.ل

يتصدّر هاشتاغ “الجزائريون والسعوديون إخوة”، قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الجزائر، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وهذا بعد رفع جماهير فريق جمعية عين مليلة، “تيفو” لنصرة القدس يجمع الرئيس الأمريكي ترامب والعاهل السعودي سلمان، كُتب عليه: “وجهان لعملة واحدة”.
وعبّر مغردون عبر “تويتر” عن مدى العلاقة الوطيدة التي تجمع الشعبين السعودي والجزائري، مؤكدين أنهما إخوة.
وصبت أغلب التغريدات، أن هذه القضية يقف وراءها أشخاص أرادوا إحداث الفتنة بين الشعبين ليس إلا.
وتزينت التغريدات منذ صباح اليوم الأربعاء، بالعلمين الجزائري والسعودي بالاضافة إلى صور تظهر التاريخ المشترك بين البلدين.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد تقدم باعتذار للسفير السعودي بالجزائر، حول قضية التيفو حسب “تغريدة” الأخير.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital