يتصدّر هاشتاغ “الجزائريون والسعوديون إخوة”، قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في الجزائر، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وهذا بعد رفع جماهير فريق جمعية عين مليلة، “تيفو” لنصرة القدس يجمع الرئيس الأمريكي ترامب والعاهل السعودي سلمان، كُتب عليه: “وجهان لعملة واحدة”.

وعبّر مغردون عبر “تويتر” عن مدى العلاقة الوطيدة التي تجمع الشعبين السعودي والجزائري، مؤكدين أنهما إخوة.

وصبت أغلب التغريدات، أن هذه القضية يقف وراءها أشخاص أرادوا إحداث الفتنة بين الشعبين ليس إلا.

وتزينت التغريدات منذ صباح اليوم الأربعاء، بالعلمين الجزائري والسعودي بالاضافة إلى صور تظهر التاريخ المشترك بين البلدين.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد تقدم باعتذار للسفير السعودي بالجزائر، حول قضية التيفو حسب “تغريدة” الأخير.

ونعم والله ب اهل الجزائر بلد الشهداء والشرفاء والسعودية يدها بيدكم ضد الفتن واعداء الاسلام #الجزايريون_والسعوديون_اخوه — عين صاد (@F6hSFr9VyzUu95r) December 19, 2017

الجزائر بلد المليون شهيد..

والسعودية قبلة المسلمين..

لاعداء بين الاخوة

وكل فعل غوغائي يرجع بوجه صاحبه

لنكن يد بيد ضد كل متربص ونثبت اخوتنا العربية والاسلامية.. #الجزايريون_والسعوديون_اخوة — عبدالله الحنيحنه (@am_almogtrip) December 19, 2017

#الجزايريون_والسعوديون_اخوه

التاريخ يشهد على عمق العلاقة والمحبة بين الجزائر والسعودية .. pic.twitter.com/j79JflmRhg — روان كريم (@nor00no) December 19, 2017

#الجزايريون_والسعوديون_اخوة

حفظ الله الجزائر والسعودية من شر كل مفتن pic.twitter.com/UzbRLCMPZp — محمد (@alharthii99) December 19, 2017