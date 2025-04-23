“هاشتاغ جزائري” يطلب فيه الشعب من الرئيس تبون عدم الذهاب إلى العراق

أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي “هاشتاغ جزائري” تصدر المواقع يطلب فيه الشعب من الرئيس تبون عدم المشاركة في القمة العربية بالعراق.

وحسبما نقله التلفزيون العمومي الجزائري، فإن الهاشتاغ المتداول بشكل واسع لا يعكس الرفض الشعبي الجزائري للمشاركة في القمة العربية. بقدر ما يعكس إلتفاف الشعب حول رئيسه. كما أن الهاشتاغ برهان واضح عن دعم الشعب ووقوفه إلى جانب قرارات ومواقف رئيس الجمهورية.

ويكن الشعب الجزائري مكانة خاصة للشعب العراقي. والهاشتاغ العفوى المطالب بعدم ذهاب الرئيس هو حرص واهتمام من الشعب بأمن وسلامة رئيس البلاد في ظل ظروف إقليمية معقدة.

من جهتها الهبة الشعبية العفوية صنعت الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعكست علاقة متينة بين الرئيس وشعبه في وقت يفقد فيه عديد المسؤولين عبر العالم هذه الثقة. وتزداد الهوة اتساعا بينهم وبين من يسيرون شؤونهم.

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