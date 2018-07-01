هاشتاغ “#رونار” يُشعل الحرب بين المغرب والجزائر !!

أشعلت تغريدة مدرب المُنتخب المغربي هيرفي رونار، أمس السبت، على حسابه في تويتر ، حرب التعليقات بين المغاربة والجزائريين بخصوص مستقبله.

وكتب التقني الفرنسي في تغريدته:”شكرا لكل طاقمي وكل العاملين معي على تلك اللحظات السحرية، التي ستبقى في ذاكرتي إلى الأبد”.

وهو ما فسره البعض برحيله عن العارضة الفنية للمنتخب المغربي نحو الجزائر ما شكل جدلا كبيرا على “السوشل ميديا”.

وكتب مغرد جزائري، بخصوص المدرب السابق لإتحاد العاصمة:”رونار هو من عرض خدماته على المنتخب الجزائري سابقا”.

فيما أكّد مواطن مغربي أن الأجدر برونار البقاء مع المنتخب المغربي المرشح لنيل كأس أفريقيا للأمم بخلاف الجزائر حسب قوله.