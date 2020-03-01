هاشتاغ سهيلة بن لشهب الأول عربياً وأغنيتها الجديدة تحقق نجاحاً باهراً

تصدرت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، التوندونس على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، في الجزائر، ودخلت الترند في عدة دول عربية، بأغنيتها الجديدة.

وحققت أغنية “جرح كبير”، والتي طرحتها الفنانة مساء الجمعة، نجاحا كبيرا، وحصلت على أزيد من نصف مليون مشاهدة، و38 ألف إعجاب، في أقل من 24 ساعة.

ولاقت الأغنية إعجاب محبي النجمة الجزائرية كثيرا، واعتبر الكثير منهم، أنها تعتبر انطلاقة جديدة للفنانة الشابة نحو النجومية.

والأغنية التي أبدعت فيها سهيلة بن لشهب، أداءا وتمثيلا، هي من كلمات وألحان الإعلامي يحيى طبيش، وتوزيع الموسيقي محمد مرابط وإخراج بوزيد زين العابدي.

وشكرت الفنانة الجزائرية جمهورها كثيرا، بعدما أصبح هاشتاغ “سهيلة بن لشهب” على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي يقترب من 3 ملايين، الأول والأقوى عربيا.