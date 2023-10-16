هاشتاغ “كلنا يوسف عطال” يكتسح منصة X

تصدر هاشتاغ كلنا يوسف عطال ترند منصة x، في آخر 24 ساعة، كتضامن مع اللاعب الدولي الجزائري.

بعد الحملة الشرسة التي تعرض لها جراء تضامنه مع فلسطين، حيث نشر لاعب الخضر، أمس الأحد، عبر ستوري على حسابه بالأنستغرام، مقطع فيديو أثار ضجة.

وردة فعل من رئيس بلدية نيس، الذي هدد بإستبعاد عطال من ناديه، وهو الأمر الذي إستدعى من عطال تقديم توضيحات في هذا الخصوص.

وكتب عطال عبر ستوي حسابه على الأنستغرام:”أنا على يقين بأن منشوري الأخير، صدم العديد من الناس”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “لم أقصد هذا الأمر، وأقدم اعتذاراتي، وأحرص على توضيح وجهة نظري دون أي غموض”.

وأوضح: “أدين بشدة كل أنواع العنف عبر العالم، وأتضامن مع كل الضحايا، ولن أدعم خطابات الكراهية. السلام هو المبدأ الذي أؤمن به بشدة”.

كما تفاعل رواد منصة x مع لاعب الخضر، بإطلاق هاشتاغ “كلنا يوسف عطال” كنوع من التضامن مع اللاعب لنصرته أهالي غزة، بعد الحملة الشرسة والإنتقادات التي تلقاها.