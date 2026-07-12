هاشمي عثمان رئيسًا للاتحادية الجزائرية للجيدو حتى 2028

انتُخب هاشمي عثمان رئيسًا للاتحادية الجزائرية للجيدو للعهدة التكميلية (2026-2028)، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي احتضنها المركب الأولمبي محمد بوضياف، اليوم الأحد.

وجرت الانتخابات في أجواء تنظيمية اتسمت بالشفافية والديمقراطية، بحضور 60 عضوًا من أصل 61 عضوًا في الجمعية العامة، فيما بلغ عدد الأعضاء الذين يملكون حق التصويت 58 عضوًا.

وشهد السباق الانتخابي منافسة بين قائمتين، الأولى برئاسة ماطي مسعود، والثانية برئاسة هاشمي عثمان، حيث جرت عملية الاقتراع في ظروف عادية قبل أن تسفر عملية الفرز عن فوز هاشمي عثمان بـ31 صوتًا مقابل 26 صوتًا لمنافسه ماطي مسعود، مع تسجيل ورقة واحدة ملغاة.

وبهذه النتيجة، حظي هاشمي عثمان بثقة أعضاء الجمعية العامة، ليتولى رئاسة الاتحادية الجزائرية للجيدو حتى سنة 2028، خلفًا للإدارة السابقة.

وتُعد هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار الاتحادية، إذ يُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق برامج تهدف إلى تطوير رياضة الجيدو، والارتقاء بمستوى المنافسة، وتعزيز حضور الجزائر في المحافل القارية والدولية، بما يخدم تطلعات الرياضيين والأسرة الرياضية الوطنية.