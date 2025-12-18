هاكاثون FORSA TIC لاتصالات الجزائر: منصة لإبراز القدرات الابتكارية للشباب الجزائري

تواصل اتصالات الجزائر، كمؤسسة فاعلة في المنظومة التكنولوجية الوطنية، في تشجيع الشباب الجزائري في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات. حيث نظمت من 11 إلى 13 ديسمبر 2025. على مستوى المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعيبسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، هاكاثونFORSA TIC. وهي منافسة جمعت بين طلبة ومطوّرينو حاملي المشاريع. المبتكرة الشغوفين بالابتكار والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات.

على مدى ثلاثة أيام، اغتنم المشاركون في هذه المنافسة التكنولوجية الوطنية، المنظمة تحت شعار: «من الفكرة إلى الأثر: حوّل أفكارك إلى ابتكار»، فرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة، عبر تصميم حلول رقمية ذكية ومستدامة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي.

واستفاد الطلبة طوال هذه المنافسة من دعم وخبرة مختصين وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، من خلال ورشات تقنية وجلسات تدريبية ومرافقة تهدف إلى تعزيز وتطوير مشاريعهم.

وفي ختام ثلاثة أيام من المنافسة، تم اختيار تسعة فرق فائزة التي ستستفيد من استضافة مجانية في حاضنة اتصالات الجزائر إلى غاية نضج مشاريعها.

يُعدّ هاكاثون FORSA TIC منصة للتواصل والتميز وابراز القدرات الابتكارية للشباب الجزائري. حيث يمثل فرصة مميزة للحصول على اعتراف وطني والمساهمة الفعلية في تطوير المنظومة الرقمية والتكنولوجية في الجزائر.