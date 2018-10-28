“هاكرز” صفحة محرز الرسمية على الفايسبوك أمام العدالة !

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من الوصول إلى “هاكرز” صفحة لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز على الفايسبوك.

حيث قامت الفرقة من تفكيك شبكة قرصنة “الفايسبوك” والتي تتكون من 5 أفراد ينحدرون من الأغواط، تلمسان والعاصمة.

ويمثل الموقوفون من أفراد الشبكة، اليوم الأحد، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس.

وكانت هذه الشبكة قد قامت بقرصنة الصفحة الرسمية للاعب الجزائري “رياض محرز”، شهر “مارس” الماضي والتي صنعت الحدث على المستوى العالمي.

حيث استغلوا الظروف الصعبة التي كان يمر بها النجم الجزائري مع فريقه السابق “ليستر سيتي”، بعدما رفض هذا الأخير رحيله لـ “مانشستر سيتي” وغيابه عن الفريق لمدة 10 ايام.

ونشر “الهاركز” على صفحة محرز، انه قرر إعتزال لعب كرة القدم بسبب الأزمة التي عاشها مع “الثعالب”، وقامت مواقع عالمية بنقل الخبر، الذي شكل زلزالا لدى عشاق اللاعب.