“هاكر” يحاول اختراق أرصدة بنك الخليج 49 مرة خلال ليلة واحدة!

المتهم من المسيلة وخبير في نظام الإعلام الآلي

تابعت نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، “هاكر” ينحدر من ولاية المسيلة في العقد الثالث من العمر، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة الدخول عن طريق الغش لعلاج المنظومة الآلية، على خلفية تورطه في محاولة اختراق أرصدة المالية لبنك خليج الجزائر بنية سرقة الملايير، إلاّ أنه فشل رغم إصراره على الأمر لـ 49 مرة، وذلك بسبب تمتعها بنظام حماية جد عالي.

المتهم وبمثوله، أمس للمحاكمة، اعترف بالجرم المنسوب إليه وأكد أنه لم يكن قصده إجرامي وإنما بدافع الفضول لما تحتويه الحسابات البنكية من أموال ليس إلاّ.

وهو الأمر الذي اعتبره دفاع بنك الخليج الذي تأسس كطرف مدني في القضية قصدا جنائيا وركن العمد متوفر بسبب محاولة المتهم الدخول إلى النظام المعلوماتي الخاص بالبنك لـ 49 مرة خلال ليلة واحدة من الأسبوع الماضي، حسبما كشفته فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد تقييد شكوى من طرف البنك مباشرة بعد وقوع خلل في النظام المعلوماتي.

وهو ما يثبت نيته الإجرامية في تحويل الأموال واختلاسها ومعرفة معلومات حساسة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني، ليطالب بإلزامه بدفع تعويض بقيمة مليون سنتيم.

وفيما طالب المتهم الذي هو خبير في نظام الإعلام الآلي العفو من المحكمة، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دينار جزائري في حق “الهاكر”، في انتظار الفصل في القضية خلال الأسبوع القادم.