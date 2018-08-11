“هاكر” يحاول اختراق نظام “بنك الخليج” 49 مرة لاختلاس أرصدة الزبائن

محكمة بئر مراد رايس سلطت عليه عقوبة 6 أشهر سجنا

القرصان المعلوماتي من المسيلة ومحاولاته كلها تمت في ليلة واحدة

سلطت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج، في حق “هاكر” ينحدر من ولاية المسيلة، على خلفية تورطه في محاولة اختراق أرصدة المالية لبنك خليج الجزائر بنية سرقة الملايير.

إلاّ أنه فشل رغم إصراره على الأمر لـ49 مرة بليلة واحدة، وذلك بسبب تمتعها في بنظام حماية جد عالي، مع إلزامه بدفع تعويض للطرف المدني بقيمة 500 ألف دج.

المتهم وبمثوله للمحاكمة وفقا لإجراءات الإستدعاء المباشر، اعترف بالجرم المنسوب إليه وأكد أنه لم يكن قصده إجرامي وإنما بدافع فضول ما تحتويه الحسابات البنكية من أموال ليس إلاّ.

وهو الأمر الذي اعتبره دفاع “بنك الخليج” الذي تأسس كطرف مدني في القضية، أن القصد الجنائي وركن العمد متوفر بسبب محاولة المتهم الدخول إلى النظام المعلوماتي الخاص بالبنك لـ49 مرة خلال ليلة واحدة.

حسبما كفشته فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد تقييد شكوى من طرف البنك مباشرة بعد وقوع خلل في النظام المعلوماتي، وهو ما يثبت نيته الإجرامية في تحويل الأموال واختلاسها ومعرفة معلومات حساسة من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني.

فيما طالب المتهم الذي هو خبير في نظام الإعلام الآلي بالعفو من المحكمة.