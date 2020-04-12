“هالاند” أولوية “ريال مدريد” في الصائفة !

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نادي “ريال مدريد” قرر التعاقد مع قلب هجوم في الميركاتو الصيفي.

وأكدت ذات المصادر، أن زيدان يريد التعاقد مع الموهبة “هالاند” الذي برز إسمه هذا الموسم وهو الذي انتقل في الميركاتو الشتوي فقط إلى “بروسيا دورتموند”.

تأتي رغبة الإدارة في التعاقد مع النجم النرويجي بعد تدني مستوى “يوفيتش” الذي لم يقدم الشيء الكثير وأيضا مع تقدم “بن زيمة” في السن.

في نفس السياق، أبدت إدارة “الملكي” عن استعدادها لدفع 75 مليون أورو لحسم الصفقة خاصة بعد تصريحات “مينو رايولا” وكيل أعمال اللاعب الذي أكد أنه يريد أن يأخذ بأحد من لاعبيه إلى “ريال مدريد”.