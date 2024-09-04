هالاند، بيلنغهام و فينيسيوس جونيور أبرز المتنافسين على الكرة الذهبية

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المعنيين بالتنافس على جائزة أفضل لاعب لعام 2024.

ونشرت الصحيفة الفرنسية، قائمة تضم 30 لاعبا، يتنافسون على جائزة “بالون دور” لأفضل لاعب في عام 2024.

جائزة أحسن لاعب في العالم

وضمت القائمة 9 لاعبين من الدوري الإسباني، و 10 لاعبين من الدوري الإنجليزي، 6 لاعبين من الدوري الألماني. و لاعبين اثنين من الدوري الفرنسي، و 3 لاعبين من الدوري الإيطالي.

وجاءت القائمة على النحو التالي: فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، رودري، مبابي، هالاند، لامين يامال، داني أولمو. نيكو ويليامز، هاري كين، توني كروس، فالفيردي، فودين، كارفاخال، لاوتارو مارتينيز، روديغير، روبن دياز. إيميليانو مارتينيز، غريمالدو، لوكمان، بالمر، فيتينيا، ديكلان رايس، أرتم دوفبيك، غرانيت تشاكا، فلوريان فيرتز. مارتن أوديغارد، ماتس هوملز، كالهان أوغلو، ويليام صاليبا، بوكايو ساكا.

وسيغيب عن هذه النسخة كل من النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المتوج بآخر نسخة من “البالون دور”. إلى جانب غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة منذ سنة 2003.

وسيغيب نجما “البريميرليغ”، لاعب ليفربول، محمد صلاح، ونجم مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، عن سباق التنافس على هذه الجائزة.

جائزة أفضل نادٍ

وبالنسبة لجائزة أفضل نادٍ في العام، تم ترشيح: ريال مدريد وجيرونا الإسبانيين، باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند الألمانيين. ومانشستر سيتي الإنجليزي.

جائزة أفضل مدرب

وبخصوص جائزة أفضل مدرب لهذه السنة، جرى اختيار 5 مدربين للتنافس على هذه الجائزة. وهم: بيب غوارديولا، كارلو أنشيلوتي، تشابي ألونسو، ليونيل سكالوني، لويس دي لافوينتي، جيان بيير غاسبيريني.

جائزة أحسن حارس مرمى

أما جائزة “ليف ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم سنة 2024 المقدمة من “فرانس فوتبول “. فقد جرى اختيار كل من: ديوغو كوستا، أندريا لونين، جيانلويجي دوناروما، جريجور كوبيل. جيورجي مامارداشفيلي، مايك ماينان، أوناي سيمون، إيمي مارتينيز، يان سومر، رونوين ويليامز.

جائزة أفضل لاعب شاب

وبخصوص جائزة أفضل لاعب شاب في العالم سنة 2024 “كوبا”، المُقدمة من فرانس فوتبول. تم ترشيح كل من: ‏باو كوبارسي، ‏أليخاندرو غارناتشو، ‏أردا غولر، ‏كريم كوناتي. كوبي ماينو ، جواو نيفيز، سافينهو، ماتياس تيل، لامين يامال، وران زائير إيمري.

جائزة أفضل لاعبة

وفي كرة القدم النسائية، تم ترشيح كل من الإسبانية، إيتانا بونماتي، الزامبية، باربرا باندا، البرازيلية، تارسياني. الإنجليزية، لورين هيمب، الأمريكية، ترينيتي رودمان.

للتذكير، سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز “بالون دور” المقدمة من صحيفة “ليكيب” بتاريخ 28 أكتوبر المقبل. بالعاصمة الفرنسية باريس.