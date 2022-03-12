هالاند يتجه لمجاورة محرز في السيتي

إقترب نادي مانشستر سيتي، من حسم صفقة مهاجم بوريسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، تحسبا للموسم المقبل.

حيث كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن السيتي يسعى للتعاقد مع هالاند لسد الفراغ الذي تركه المهاجم المعتزل سيرجيو أغويرو.

وأضاف ذات المصدر، أن مسؤولي السيتيزنس أجروا مقابلة مع ممثلي اللاعب، بموناكو يوم 3 فيفري الماضي، للاتفاق على تفاصيل الصفقة.

كما أشارت “التايمز”، أن صفقة انتقال المهاجم الدانماركي إرلينج هالاند للسيتي ستقدر بحوالي 100 مليون جنيه استرليني.

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