هالاند يتوّج بجائزة الحذاء الذهبي

فاز مهاجم مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند بالحذاء الذهبي بعد تقديمه موسم استثنائي رفقه فريقه في منافسة البطولة الإنجلزية.

وكشف الموقع الرسمي لنادي “السيتيزنس” اليوم الأحد، أن هالاند توّج رسميا بالحذاء المرصّع بالذهب، في حين فاز زميله في الفريق كيفن دي بروين كأفضل صانع ألعاب في الموسم في الدوري الممتاز.

أعلنت إدارة النادي الإنجليزي بعد دقائق فقط، من نهاية مباراة الفريق أمام وولفر هامبتون التي انهزم فيها الجزائري رياض محرز ورفقائه بهدف مقابل صفر.

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