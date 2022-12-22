هالاند يعلّق عن المنافسة مع مبابي :”لسنا ميسي و رونالدو”

كشف مهاجم مانشستر سيتي ارلينغ هالاند أنه لا يرى نفسه أن يكون المنافس الأول لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في المستقبل.

كما استبعد هالاند إمكانية إعادة سيناريو المنافسة الشرسة سابقا بين ميسي و رونالدو.

و قال هالاند في تصريحه الذي نقله موقع “قول” العالمي :”من المستحيل القول ذلك، أنا لا أحب أن أقارن نفسي بالآخرين، اعتقد أنك بحاجة لأن تكوّن نفسك عندما يتعلّق الأمر بذلك. أنا لا أحب أمور المقارنة بين اللاعبين”.

وأضاف المهاجم النرويجي :”اضن أن وسائل الإعلام كانت تفعل ذلك، مع رونالدو وميسي في أخر عشر سنوات. اعتقد أنهما كانا يدفعان بعضهما البعض”.

كما ختم مهاجم “السيتيزنس”:” أعتقد أن الآمر كان ايجابيا. بالنسبة لبرشلونة والريال، لقد كان التنافس مثاليا. وأنا شخصيا لا أريد الدخول في مثل هذه المنافسة”.

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