هالاند يودع زملائه بدورتموند على طريقته الخاصة

أهدى. المهاجم الدولي النرويجي. إرلينغ هالاند. ساعات ثمينة لكل طاقم فريق بوروسيا دورتموند. بمناسبة مغادرة اللاعب نحو مانشستر سيتي.

وحسبما ذكرت، صحيفة “بيلد”الألمانية، في تقرير لها، أمس الجمعة، فإن قيمة هدايا هالاند، لزملائة بفريق دورتموند، بلغت حوالي نصف مليون دولار.

كما أوضحت ذات الصحيفة، أن سعر كل ساعة بلغ حوالي 15 ألف يورو، تم توزيعها على اللاعبين ومختلف طواقم بفريق بوريسيا دورتموند.

ويجدر للإشارة، سينتقل إيرلينغ هالاند إلى بطل “البريميرليغ”، مانشستر سيتي، في صفقة قُدرت بسعر يتجاوز 300 مليون يورو.