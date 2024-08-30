هال سيتي يسارع الزمن للظفر بخدمات بلومي

كشفت تقارير إعلامية برتغالية، اليوم الجمعة، أن نادي هال سيتي الإنجليزي يصر على ضم الدولي الجزائري بشير بلومي.

وحسب تقرير لموقع “ريكورد” البرتغالي، فإن إدارة نادي هال سيتي الناشط في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي (تشامبيونشيب)، تسارع الزمن لحسم صفقة لاعب نادي فارينسي، بلومي

خاصة أن الميركاتو الصيفي في إنجلترا سيتم غلقه، اليوم الجمعة، على الساعة 23.00 ليلاً.

للإشارة، خاض جناح “الخضر”، بشير بلومي، 35 مباراة مع فريقه فارينسي، الموسم الماضي في كل المنافسات.

وتمكن بلومي من تسجيل 7 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.