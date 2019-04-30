هامـــــل أمــــام القاضــــي فــــي قضيـــة كوكاييـــن «البـــــوشـــي»

تلقى استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الخميس المقبل

قاضي التحقيق سيواجه اللواء المتقاعد بالأدلة ضده في قضية الكوكايين

التحقيقات توصلت إلى قرائن حول صلة هامل بـ«البوشي»

«البوشي» كان يستخدم الميناء الجاف لابن هامل لوضع الحاويات

السائق الخاص للواء هامل كان مكلفا بتوفير الحماية لـ«البوشي» في تنقلاته

يمثُل اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الخميس المقبل.

للتحقيق معه في جوانب متعلقة بقضية بارون المخدرات، كمال شيخي، المعروف باسم «البوشي».

وحسب مصادر مطلعة، فإن اللواء المتقاعد هامل قد تلقى استدعاء من محكمة سيدي امحمد للمثول أمام قاضي التحقيق بعد غد، لتضيف المصادر التي أوردت الخبر.

أن المدير العام الأسبق للأمن الوطني، مطلوب للرد على أسئلة متعلقة بصلته بالمشتبه به الرئيسي في قضية 7 قناطير من الكوكايين لصاحبها رجل الأعمال «كمال البوشي».

وكشفت مصادر «النهار»، أن استدعاء اللواء المتقاعد جاء بعد التوصل إلى قرائن قوية، تثبت صلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني بـ«البوشي».

خصوصا ما تعلق بالميناء الجاف الذي يمتلكه أحد أبنائه، والكائن بإقليم ولاية وهران، والذي كان سيُستخدم من طرف «البوشي» في تفريغ حاويات المخدرات الصلبة لولا حجزها.

وتضيف المصادر أن التحقيقات التي أجريت في قضية أكبر شحنة من المخدرات تم حجزها في تاريخ الجزائر.

قد قادت إلى وجود صلات أخرى تربط هذه المرة بين «البوشي» وسائق اللواء المتقاعد الموجود رهن الحبس منذ أشهر، فور تفجير فضيحة الكوكايين بعد حجزها.

حيث توصل المحققون إلى أن سائق هامل كان مكلفا بتوفير الحماية للمشتبه به الرئيسي في قضية الكوكايين «البوشي» وضمان تنقلاته، خصوصا إلى الخارج، بسلاسة وتفادي التفتيش.

ومن شأن كل هذه المعطيات وأخرى لم نتوصل إليها، أن تشكل قرائن وأدلة قوية ضد اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، من المرتقب أن يواجهه بها قاضي التحقيق، الخميس القادم.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت في بداية الصيف الماضي، وتحديدا في شهر جوان، فور تفجير فضيحة الكوكايين وحجزها.

بيانا تنفي فيه أي صلة أو علاقة بين المدير العام للأمن الوطني في ذلك الوقت، اللواء هامل، مع سائقه الذي جرى توقيفه بعد التوصل إلى أدلة تثبت تورطه في الفضيحة.