هامل: أنا كنت لاهي بخدمتي ولم أتدخل لحصول أبنائي على عقارات بالعاصمة

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هامل: أنا كنت لاهي بخدمتي ولم أتدخل لحصول أبنائي على عقارات بالعاصمة
بقلم نجيبة سماي

انطلقت اليوم محاكمة الوالي الأسبق للجزائر  العاصمة عبد القادر زوخ بمحكمة تيبازة في إطار  التهمة الموجهة إليه في قضية عبد الغني هامل و محي الدين طحكوت وعليه حداد.

القاضي : ينادي على الشاهد الهامل عبد الغني.

الهامل عبد الغني : صباح الخير عليكم.

القاضي: أنت شاهد بخصوص التهم الموجهة لزوخ و هل تعرفه؟

الهامل عبد الغني: أعرفه كوالي.

القاضي: هل عندك علاقة عائلية معه؟

القاضي :يطلب منه أداء القسم.

الهامل عبد الغني : عرفته كوالي الجزائر العاصمة و عرفته كوالي وهران كنت قائد جهوي و عرفته في غرداية لما كنت قائد كتيبة.

الهامل عبد الغني : نلتقي في إطار العمل فقط.

القاضي: هل اتصلت به كي كان والي العاصمة؟

الهامل عبد الغني : لم اتصل به أبدا؟

القاضي: هل اتصلت به بخصوص ابنتك الهامل شهيناز بخصوص مشروعها؟

الهامل: لم اتصل به.

الهامل : ابنتي مهندسة معمارية.

القاضي:هل عملت في مؤسسة خاصة؟

الهامل : كانت تعمل متربصة عند بادي.

القاضي : المتهم زوخ قال إنك اتصلت به و سألته عن الإجراءات من أجل تحصل ابنتك على مشروع في اطار الاستثمار؟

الهامل : لم اتصل به و لم أتذكر أنني اتصلت به في هذه النقطة و لا أتذكر إن كنت اتصلت به؟

القاضي: في الأول قال لا وبعدها تذكر وصرح أنك اتصلت به الهامل وسألني على الاجراءات من أجل حصول ابنته على مشروع استثمار

هامل: لم تكن لدي أي خبرة لكي أفيد ـبنائي في مشاريعهم.

هامل: لم اتدخل لصالح أبنائي وعملي لم يسمح لي، كنت لاهي في خدمتي ولا أتذكر انني اتصلت بزوخ.

الهامل: أنا مريض سيدي الرئيس

القاضي: ربي يشافيك

القاضي : أنت تدخلت من أجل حصول ابنتك على العقد في باب الزوار بدون دفع مصاريف التهيئة و الاتوات

هامل : لم أتدخل حقيقة إنني أعرف رحامية كي كنت في الأربعاء 1980.

هامل: لا أعرف إذا كان في منصبه كمدير الترقية والتسيير العقاري كان يأتي مع الوالي

القاضي : ابنتك و زوجتك تحصلا على عقارات بطريقة غير قانونيةسكنات تساهمية و سكن أيضا

القاضي: زوجتك أرادت إنشاء روضة و أنت تنقلت الى عين المكان وأبديت رأيك في المشروع

القاضي: صرحت سابقا أن زوجتك هي التي أصرت.

القاضي: هل تدخلت أمام رحايمية أو زوخ بخصوص عقار قيمته 12 مليون دينار و هو تقييم بمليونين سنتيم.

هامل:أنا تدخلت لما كان فيه مشاكل في العقار قالوا لي أن هناك  مشاكل اتصلو بي وقالولي  أن الدرك ذهبوا هناك

القاضي: الشاهد رحايمية يقول إنك اتصلت بزوخ من أجل منح لعائلك سكنات.

الهامل: أنكر ذلك

هامل: ربما  اتصلت برحامية كنت أمزح  فقط

هامل: إبني أراد شراء سكن إجتماعي وتفاجأ أنه قد تم منحه سكنات

النيابة: كم من وحدة عقارية تابعة للدولة  استفاد ابناؤك و زوجتك منها؟

هامل: هذا العقار هناك عقار واحد، وآخر واقع  بحي زرهوني مختار و عقار  الروضة.

النيابة : هل كان لك علم بالمشروع الاستثماري المزمع إنجازه من قبل الهامل شهيناز؟

الهامل: ليس لدي  تفاصيل.


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