هامل اشترى ثلاث قطع أرضية بوهران مساحتها 1500 متر بقيمة 2.5 مليار

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح العدالة والضبطية القضائية في ملف اللواء المتقاعد والمدير العام للأسبق للأمن الوطني، عن عدد كبير من الممتلكات العقارية التي قام هامل بشرائها والحصول عليها بطرق مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.

وحسب المعلومات التي تحصلت “النهار اونلاين” عليها، فإن اللواء المتقاعد عبد الغني هامل قام باقتناء ثلاث قطع أرضية سنة 2015 بولاية وهران.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فإن هامل اشترى ثلاث قطع أرضية، بحيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 513 متر مربع، أما القطعة الأرضية الثانية فتبلغ مساحتها 527 متر مربع، فيما القطعة الثالثة تبلغ مساحتها 535 متر مربع تقع كلها بحي الرياض ببئر الجير بولاية وهران.

وأكدت مصادر “النهار”، أن التحقيقات كشفت أن سعر القطعة الأرضية التي اقتناها هامل وقام بدفع سعرها نقدا في الحساب البنكي للشركة العقارية التي كانت تملك هذه الأراضي قد بلغ 2.5 مليار سنتيم.

كما كشفت التحقيقات، أن إبن عبد الغني هامل المدعو “ش. هامل” قام هو الآخر باقتناء شقة من نفس شركة الترقية العقارية بمبلغ قدره 1.4 مليار سنتيم خلال نفس السنة.