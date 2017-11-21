هامل بفرنسا من أجل التنسيق الامني بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا

شارك اللواء عبد الهامل هامل على رأس وفد هام ضمن اشغال الاجتماع الثاني لقادة الشرطة والامن بمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا.

وخلال الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الانتربول بليون الفرنسية، ركز اللواء على أهمية التنسيق الامني بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف تبادل المعلومات والخبرات بما يتيح تعزيز الكفاءات ومستوى الاداء الوظيفي والاستفادة من قواعد المعلومات وقدرات الانتربول.

كما أشاد هامل بالجهود والمساعي التي تبذلها الشرطة الجزائرية في توفير الخبرة ورفع المستوى التدريبي في ظل الرهانات والتحديات في مكافحة الجريمة.

وأيضا أكد قدرات هذه المنظمة في مرافقة أجهزة الشرطة الإفريقية من خلال الدورات والبرامج التدريبية التي يحتضنها مقر الأفريبول.