هامل للقاضية.. أنت محنكة وربة عائلة ونحن عائلة مظلومة ولسنا فاسدين

رفض المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، كل تهم الفساد التي وجهتها له محكمة سيدي امحمد خلال جلسة محاكمته اليوم، أين دافع عن نفسه وعن أفراد عائلته الذين يتابعون معه بنفس التهم.

وحاول عبد الغني هامل خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة بعد أن تم مواجهته بالتهم استجداء قاضي الجلسة، أين قال لها “سيدتي الرئيسة أنت سيدة وقاضية محنكة وأنت زوجة وربة عائلة وتعرفين قيمة العائلة نحن عائلة مظلومة وتربينا على حب الوطن و خدمته ونحن لسنا فاسدين”

وأضاف هامل” بالأمس القريب كنت قدوة في الجزائر وخارجها و قضيت 45 سنة في الجيش، وتقلدت كل المناصب في الدرك الوطني كما قضيت 8 سنوات في سلك الشرطة وكنت الأول في دفعتي”

وعاد هامل إلى مساره في جهاز الشرطة قائلا “على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني الكل يعرف ماذا فعلت العصرنة والتخصيص وميدان التعاون والأفريبول وانتخبت كرئيس لها”.